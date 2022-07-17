شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم طلائع الجيش 2 – 1 بهدف قاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق الجونة فوزاً مثيراً من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

سجل كريم طارق هدف التقدم لفريق الجونة فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد متابعته الكرة التى سددها خالد قمر وارتطمت بدفاع الطلاع وارتدت إلى طارق الذى سددها فى شباك محمد بسام.

وأدرك طلائع الجيش التعادل فى الدقيقة 72 من عمر المباراة من ركلة جزاء نفذها عمرو السيسي.

ونجح عمرو بركات في تسجيل هدف الفوز المثير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية بارعة مستغلا عرضية وصلته من الجبهة اليمنى ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في صراع الهروب من منطقة الخطر.

ويحتل نادى الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 13 لقاءً، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلوا 32 هدفا.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 37 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.