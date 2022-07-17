شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس اتحاد كرة اليد: نظمنا بطولة أمم أفريقيا على أعلى مستوى رغم ضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أنه تم تنظيم بطولة الأمم الإفريقية على أعلى مستوى رغم ضيق الوقت، مؤكدا أن وزارة الرياضة لم تبخل بأى دعم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المنتخب المصرى لكرة اليد يعتبر منتخب السعادة للشعب المصرى واللاعبين عندهم حافز قوى وأى بطولة يكون دافعهم الأساسى الفوز بها، موضحا أنه يتم إعداد الأجيال من صغرهم.

من جانبه قال أحمد العطار لاعب منتخب مصر لكرة اليد السابق، إن المنتخب المصرى قوى جدا، لأن به لاعبين بأقوى دوريات العالم، فالاحتراف فارق معهم.

وأوضح لاعب منتخب مصر لكرة اليد السابق، أن المدربين الإسبان هم الأعلى ترتيبا عالميا فى تدريب المنتخبات برياضة كرة اليد.