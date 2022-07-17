شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل 1/1 مع سيمبا التنزانى ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الإسماعيلي مع سيمبا التنزاني بهدف لكل فريق خلال المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد للقاء بيراميدز الأحد المقبل فى الجولة السادسة والعشرين من عمر منافسات الدوري المحلي. هدف الإسماعيلي الوحيد سجله الايفواري جان موريل بوي.

المباراة الودية أقيمت على ثلاثة أشواط حيث حرص حمزة الجمل المدير الفني للدارويش على منح الفرصة لمعظم اللاعبين من أجل تجهيزهم تحسباً للإستعانة بخدماتهم خلال اللقاءات المقبلة وحسب الحاجة الفنية.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم كلاً من محمد فوزي حارس مرمى ،عمرو الحلواني ، محمود البدري ، محمد عادل ، محمد مخلوف في الدفاع ، محمود عبد العاطي دونجا ، محمد بن خماسة ، محمد عبد السميع ، وجيه عبد الحكيم في الوسط ، حازم مرسي ، مروان حمدي في الهجوم.

وفي الشوط الثاني شارك الثلاثي أحمد أيمن والايفواري جان موريل ومدحت فقوسة بينما شارك في الشوط الثالث الثنائي محمود عبد الله وخالد النبريصي.

الودية شهدت حضور المحاسب حاتم حجازي أمين الصندوق والأستاذ وليد شعيب و الإعلامية نانسي القاضي عضوا مجلس الإدارة فضلاً عن د عدداً من لاعبات الكرة النسائية بالنادي.