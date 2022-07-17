شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاته يقترب من تدريب الداخلية في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رضا شحاته، المدير الفني السابق لفريق الجونة، من القيادة الفنية لفريق الداخلية الصاعد حديثا للدوري الممتاز، خلفا لسيد عيد الذي رحل عن الفريق بعد تحقيق حلم الصعود.

وكشف مصدر بنادي الداخلية، أن رضا شحاته هو الأقرب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بالدورى الممتاز.

كان عدد من المدربين دخلوا قائمة ترشحيات تدريب الفريق، منهم حلمي طولان مدرب نادي إنبي السابق، وأحمد كشري مدرب أسوان والإنتاج الحربي السابق.

وقدم سيد عيد، المدير الفني لفريق الداخلية، اعتذارا رسميا عن الاستمرار في منصبه مع الفريق للموسم القادم، وحرص على وداع اللاعبين وإبلاغ إدارة النادي بقراره في مران اليوم.

وأبدي سيد عيد أمنيته للاعبين بالتوفيق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز، كما وجه شكره لإدارة النادي واللواء عثمان الدسوقي مدير الكرة، على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق، مؤكدا أن استمراره في الداخلية كان من أجل العمل مع مجموعة اللاعبين الأكفاء الذي يضمن الفريق، متمنيا التوفيق لهم في المرحلة المقبلة.

وكان الداخلية قد صعد للدوري الممتاز هذا الموسم تحت قيادة سيد عيد، بعدما تصدر قمة المجموعة الثانية وحسم بطاقة التأهل قبل نهاية الموسم باربع مباريات.