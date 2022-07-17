الامارات | براءة مرتضى منصور من سب محمود الخطيب.. وهذا موقف الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة مرتضى منصور من سب محمود الخطيب.. وهذا موقف الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الأحد، بأن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما نهائيا بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ضد مرتضى منصور رئيس النادي وإلغاءها في قضية سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب.

وكانت محكة الدرجة الأولى قد أصدرت في إبريل الماضي حكما بحبس مرتضى لمدة سنة بسبب اتهام الخطيب له بسبه عبر صفحته الرسمية، واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في الثاني مايو الماضي وقررت وقتها تأجيل الجلسة حتى اليوم الأحد ليصدر الحكم النهائي اليوم ببراءته من التهمة الموجهة له ليتضمن الحكم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها.

وأشار بيان نادي الزمالك إلى أن بعض المسؤولين في مصر عرضوا على الطرفين إنهاء الخلافات عبر بيان مشترك إلا أن رئيس النادي الأهلي رفض.

يأتي قرار المحكمة قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

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