شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد ينهي مستحقات بالميراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي الاتحاد في إبرام اتفاق مع نظيرتها في نادي بالميراس البرازيلي بموجبه يدفع الاتحاد للنادي البرازيلي مبلغا ينهي من خلاله المبالغ المتبقية لانتقال المحترف البرازيلي برونو هنريكي الذي وقع في أكتوبر 2020.

من جهة أخرى طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي الاتحاد بدفع مبلغ 37 مليون ريال للاعب السابق غاري رودريقيز الذي تم فسخ عقده بالتراضي منذ موسمين على أن تدفع حقوقه المتأخرة مجدولة إلا أن ذلك لم يتم.

من جهة أخرى يعود لاعبو فريق الاتحاد لمقر النادي الأربعاء المقبل لإجراء الفحوصات الطبية و بدء أداء التدريبات الاسترجاعية لا سيما بعد قضاء الإجازة السنوية

وستغادر بعثة الفريق إلى النمسا السبت المقبل لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد بقيادة المدرب الجديد نونو سانتو، وسيتخلل المعسكر خوض 4 لقاءات ودية.