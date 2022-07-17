الاتحاد ينهي مستحقات بالميراس

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من جهة أخرى طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي الاتحاد بدفع مبلغ 37 مليون ريال للاعب السابق غاري رودريقيز الذي تم فسخ عقده بالتراضي منذ موسمين على أن تدفع حقوقه المتأخرة مجدولة إلا أن ذلك لم يتم.من جهة أخرى يعود لاعبو فريق الاتحاد لمقر النادي الأربعاء المقبل لإجراء الفحوصات الطبية و بدء أداء التدريبات الاسترجاعية لا سيما بعد قضاء الإجازة السنوية
وستغادر بعثة الفريق إلى النمسا السبت المقبل لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد بقيادة المدرب الجديد نونو سانتو، وسيتخلل المعسكر خوض 4 لقاءات ودية.
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