الوصل يقترب من مارتينيز .. وغلطة سراي يفاوض الكاميروني أبوبكر

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وكشفت قناة «تي واي سبورتس» الأرجنتينية اهتمام نادي الوصل الإماراتي جديا بالحصول على خدمات مارتينيز الموسم المقبل، وذلك بطلب مباشر من المدرب الجديد خوان بيتزي.وأوضحت القناة أن المدرب يريد الاستفادة من قدرات بيتي الفنية الكبيرة وقدرته على اللعب في مختلف مراكز الهجوم خلف المهاجم المتقدم، وكذلك خبرته الواسعة التي اكتسبها من اللعب مع ريفر بليت في بلاده.
وأفادت بأن العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة هو الراتب المرتفع الذي يتقاضاه صاحب الـ28 عاما في الرياض، حيث يحصل تقريبا على 3.5 ملايين دولار سنويا.
من جهة ثانية تلقى مهاجم النصر الكاميروني فينسنت أبوبكر العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وتمسك جلطة سراي التركي بالتعاقد معه.
نادي جلطة سراي الذي يضم في هجومه الفرنسي بافيتمبي جوميز والمصري مصطفى محمد، لديه الرغبة في التعاقد مع فينسنت أبوبكر لتدعيم هجومه.
وأشارت قناة «تيفيبو سبور» التركية، إلى أن نادي جلطة سراي اتخذ بالفعل إجراءات للتعاقد مع فينسنت أبوبكر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
إلى ذلك كشف نادي لاس بالماس الإسباني، عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، عن خوض مباراة ودية أمام فريق نادي النصر، الجمعة 29 يوليو الحالي على ملعب لاكوينتا، استعدادا للموسم المقبل.
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