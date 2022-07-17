المغربي أنس الزنيتي يحمي عرين أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح نادي أبها في التوصل لاتفاق مع الحارس المغربي أنس الزنيتي، لتمثيل الفريق في الموسم الكروي المقبل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. أبها استغل نهاية تعاقد الزنيتي البالغ من العمر 33 عاما مع الرجاء ليضم الحارس في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد لمدة موسم. الزنيتي سيعوض مواطنه عبدالعالي المحمدي حارس الفريق السابق، الذي رحل بنهاية عقده بعد ثلاثة مواسم. الزنيتي سيعوض مواطنه عبدالعالي المحمدي حارس الفريق السابق، الذي رحل بنهاية عقده بعد ثلاثة مواسم. المدرب البلجيكي سفين فاندينبروك سيقود المعسكر التحضيري لأبها في النمسا من 19 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.

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