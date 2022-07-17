نصف لاعبي الهلال يدخلون الفترة الحرة في يناير 2023

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وتسعى إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، للإبقاء على كافة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ضمن الحفاظ على استقرار الفريق، الذي ينتظره العديد من المنافسات خلال الموسم المقبل، خصوصا أنهم قدموا مستويات رائعة سواء في دوري الأمير





جوستافو كويلار ينتهي عقده في يونيو 2023، وسيكون لاعبا حرا في شهر يناير المقبل، يحق له التوقيع لأي فريق



ينتهي عقده في يونيو 2023، وسيكون لاعبا حرا في شهر يناير المقبل، يحق له التوقيع لأي فريق أندريه كاريلو يعد النجم البيروفي واحدا من أهم عناصر الزعيم خلال الفترة الحالية



يعد النجم البيروفي واحدا من أهم عناصر الزعيم خلال الفترة الحالية أوديون إيجالو هداف الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022 فكرة التفريط به قد تكون شبه مستحيلة



هداف الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022 فكرة التفريط به قد تكون شبه مستحيلة عبد الله المعيوف أحد أهم أسباب تتويج الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022، وأيضا دوري أبطال آسيا 2021



أحد أهم أسباب تتويج الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022، وأيضا دوري أبطال آسيا 2021 جانج هيون سو المدافع الكوري الجنوبي أثبت أنه أحد أهم وأفضل الصفقات في صفوف الزعيم، ولذلك قامت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل بتمديد عقده لمدة موسم واحد



المدافع الكوري الجنوبي أثبت أنه أحد أهم وأفضل الصفقات في صفوف الزعيم، ولذلك قامت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل بتمديد عقده لمدة موسم واحد عبد الله عطيف على الرغم من أنه يغيب في فترات كثيرة بسبب الإصابات، ستعمل إدارة النادي الأزرق على تجديد التعاقد معه، في ظل الإمكانيات الرائعة التي يمتلكها لاعب الوسط المخضرم



على الرغم من أنه يغيب في فترات كثيرة بسبب الإصابات، ستعمل إدارة النادي الأزرق على تجديد التعاقد معه، في ظل الإمكانيات الرائعة التي يمتلكها لاعب الوسط المخضرم علي البليهي سيتم تقييم مستواه من قبل الإدارة الهلالية ثم اتخاذ القرار الأنسب، سواء بتمديد تعاقده أو الاكتفاء بنهاية عقده في يونيو 2023



سيتم تقييم مستواه من قبل الإدارة الهلالية ثم اتخاذ القرار الأنسب، سواء بتمديد تعاقده أو الاكتفاء بنهاية عقده في يونيو 2023 ناصر الدوسري أحد العناصر المهمة التي يتم الاعتماد عليها في تشكيل الزعيم، لقدرته على اللعب في أكثر من مركز، وبالتأكيد ستقوم إدارة الزعيم بتجديد عقد اللاعب صاحب الـ23 عاما



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل 4 لاعبين أجانب من أبرز نجوم الهلال «الفترة الحرة» خلال يناير 2023، والتي تتيح لهم الانتقال إلى أي فريق دون الحاجة إلى موافقة الهلال، وفي مقدمتهم الكولومبي جوستافو كويلار والبيروفي أندريه كاريلو، إضافة إلى 4 لاعبين محليين، من بينهم الحارس عبدالله المعيوف وقلب الدفاع علي البليهي، في حين لم تحدد إدارة الزعيم موقفها من اللاعبين، سواء بالاستمرار مواسم أخرى أم الاكتفاء بالموسم المقبل فقط.وتسعى إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، للإبقاء على كافة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ضمن الحفاظ على استقرار الفريق، الذي ينتظره العديد من المنافسات خلال الموسم المقبل، خصوصا أنهم قدموا مستويات رائعة سواء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو دوري أبطال آسيا.

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