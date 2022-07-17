شكرا لقرائتكم خبر بحار الاتحاد ينفي مفاوضات الأهلي المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم نور الدين البحار، لاعب منتخب مصر مواليد 2003، الجدل المثار حول وجود مفاوضات بينه وبين مسؤولي النادي الأهلي، مؤكدا أن الأمر لا يعدو شائعة، وأن هروبه من معسكر منتخب مصر للشباب 2003 أمر عار تماما من الصحة.

وكتب البحار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستقرام»، «مساء الخير على كل من يتواجد على صفحتي الشخصية، أنفي كل ما يتردد من أكاذيب وأقاويل متداولة عن أي مفاوضات متداولة بشأني في الساعات الأخيرة».

ويلعب البحار حاليا في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السعودي، حيث لفت مؤخرا أنظار محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب ليضمه لصفوف الفراعنة الصغار.

في حين يتمسك فريق الاتحاد باللاعب نور الدين البحار، وقد طالبه بالعودة من معسكر المنتخب المصري بعد سريان شائعة عن مفاوضات سرية دارت من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري واللاعب نورالدين البحار في معسكر منتخب مصر للشباب.

وسيكون البحار المصري الثاني في الفريق الاتحادي في حال مشاركته بعد المدافع أحمد حجازي.