بحار الاتحاد ينفي مفاوضات الأهلي المصري

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وكتب البحار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستقرام»، «مساء الخير على كل من يتواجد على صفحتي الشخصية، أنفي كل ما يتردد من أكاذيب وأقاويل متداولة عن أي مفاوضات متداولة بشأني في الساعات الأخيرة».ويلعب البحار حاليا في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السعودي، حيث لفت مؤخرا أنظار محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب ليضمه لصفوف الفراعنة الصغار.
في حين يتمسك فريق الاتحاد باللاعب نور الدين البحار، وقد طالبه بالعودة من معسكر المنتخب المصري بعد سريان شائعة عن مفاوضات سرية دارت من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري واللاعب نورالدين البحار في معسكر منتخب مصر للشباب.
وسيكون البحار المصري الثاني في الفريق الاتحادي في حال مشاركته بعد المدافع أحمد حجازي.
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