الأندية السعودية ثالثة في قضايا الفيفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بيانا ضد أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بسبب المستحقات المتأخرة منهم للاعبين سابقين في صفوف الفرق المذكورة.

وقال القانوني أحمد الشيخي، «إن الاتحاد الدولي لكرة القدم كشف عن وجود أندية سعودية لم تنفذ قرارات سابقة أصدرها للاعبين سابقين لهم مستحقات.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ذكر أن الأندية الأربعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة لأندية سعودية أخرى جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد القضايا المرفوعة ضدهم من لاعبين سابقين لهم مستحقات لم يحصلوا عليها.

المنع من التسجيل

وكان «فيفا» عاقب نادي اتحاد جدة عام 2017 بالمنع من التسجيل لفترتين، دفع الفريق ثمنها غاليا، إذ ظل يصارع عدة مواسم للهروب من شبح الهبوط، ولم يتنفس الصعداء إلا الموسم المنتهي، بعودته للمنافسة على لقب الدوري.

وقد سبق أن تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسداد كافة ديون الأندية السعودية الخارجية، عام 2018 ليرفع عبئا ثقيلا من على كاهل الأندية.

وحسب تقارير صحفية آنذاك فقد بلغت الديون نحو 333 مليون و500 ألف ريال، وكانت تمثل قيمة مستحقات متراكمة، عجزت الأندية عن سدادها بسبب تغييرات كثيرة في إدارات الأندية.

لكن قضايا الأندية السعودية أمام الفيفا عادت لتطل برأسها من جديد في هذا الموسم، خصوصا أنها حملت تهديدات من لجان الفيفا القضائية المختلفة بالمنع من التسجيل في حال عدم التزام الأندية بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها.

وكان آخر هذه القرارات، رفض محكمة التحكيم الرياضي الدولية استئناف نادي الاتحاد، ضد قرار تسديد مليون و800 ألف يورو لصالح المهاجم الصربي أليكسندر بيرجوفيتش، واعتبرت «كاس» أن النادي ممنوع من التسجيل في الميركاتو الصيفي الحالي حتى يتم سداد المبلغ.

في حين نادي الهلال صدر ضده هو الآخر قرار من غرفة فض المنازعات بالفيفا لسداد 4.5 ملايين دولار أمريكي لصالح المحترف الإيطالي جيوفينكو، تحصل عليها من الفريق الأزرق أخيرا.

وصدر القرار مشمولا بتحذير من المنع من التسجيل في حال استمرار النادي في عدم السداد.

اللعب المالي النظيف

وفي النصر تلقى النادي قرارا من الفيفا عن طريق اتحاد كرة القدم المحلي، بمنع النادي من التسجيل في الفترة الصيفية الحالية، لعدم سداد مستحقات أحد معاوني المدير الفني الأسبق للفريق البرتغالي روي فيتوريا.

كما تلقى النادي الأهلي، الذي هبط للتو لدوري الدرجة الأولى، تحذيرا صريحا بالمنع من التسجيل في الانتقالات الصيفية الحالية، لعدم الالتزام بسداد عمولة البرتغالي بيدرو كورديرو، وكيل أعمال المحترف دجانيني، إضافة إلى حصول اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق السابق، على قرارا من الاتحاد الدولي «فيفا»، يلزم الأهلي بدفع مبلغ 4 ملايين و800 ألف يورو، كتعويض له بسبب تأخر مستحقاته المالية.

دي سوزا كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن يفسخ عقده بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، وينتقل للعب في بشكتاش التركي عام 2020.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر السير على نهج الدوريات الأوروبية وتطبيق قانون اللعب المالي النظيف، من أجل التقليل من ديون الأندية حتى القضاء عليها نهائيا.

وتأتي هذه الخطوة عقب عامين من تنفيذ نظام شهادة الكفاءة المالية قبل كل فترة انتقالات، والتي بموجبه يتوجب على الأندية تسديد ديونها أو تسويتها مع الطرف الآخر، كي تتمكن الأندية من تسجيل لاعبين جدد.

قرارات الفيفا ضد الأربعة الكبار:

