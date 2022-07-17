موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، في التاسعة مساء الخميس المقبل، باستاد القاهرة الدولي، فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

وفاز الأهلي على بتروجت بهدفين دون رد في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، فاز الزمالك على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق الأهلي من قبل لقب كأس مصر 37 مرة مقابل 27 للزمالك.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

من المحتمل أن يختار المدرب البرتغالي سواريش؛ تشكيل الأهلي الآتي لمواجهة الزمالك:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم فؤاد

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - ‏أحمد عبد القادر.

الهجوم: حسام حسن ‏- صلاح محسن.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

أما الناحية الثانية، قد يستقر المدرب البرتغالي فيريرا على تشكيل الزمالك الآتي:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: حمزة المثلوثي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أحمد فتوح.

الهجوم: أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي وبلال علام.