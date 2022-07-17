شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنىء لاعبي المنتخب الوطنى للتايكوندو علي استمرار حصد الميداليات بالبطولة الافريقية برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على جهود الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، والإنجازات التى تحققها البعثة المصرية فى البطولة الإفريقية للتايكوندو المقامة فى مدينة كيجالى الرواندية.

وحقق لاعبو المنتخب الوطنى فى أول أيام بطولة إفريقيا للكبار عدد ٦ ميداليات بواقع ميدالية ذهبية للاعب سيف عيسى، و٣ ميداليات فضية لـ "أشرقت نبيل، آيه شحاته، شهد سامى"، وميداليتين برونزيتين للاعب مصطفى فرج واللاعب إياد بركات.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى للتايكوندو على إنجازاتهم المتتالية التى يحققوها فى مختلف مشاركاتهم بالبطولات القارية والدولية، متمنياً لهم التوفيق والحفاظ على مستواهم، واستدامة تفوقهم فى مختلف المحافل.

أكد الوزير على تقديم كل الدعم والمتابعة مع الاتحادات الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية لتهيئة الأجواء حول المنتخبات الوطنية، وتنفيذ برامجهم التدريبية وفق ما هو محدد لهم، لتحقيق مزيد من الانجازات للرياضة المصرية.