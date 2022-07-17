شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة فاركو غدا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم، استعداداً لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد الإسكندرية.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد بوسكا

الدفاع: أحمد عبد الموجود، صابر أشرف، أحمد داهش، حسام حسن، محمد صالح، كمال أبو الفتوح، خالد مصطفى، محمود نعيم

الوسط: أحمد متعب، محمد ناصر مودي، يوسف أحمد رمضان، يوسف مجدي، محمد رمضان، عبدالعزيز موسى، عادل بدر نيمار، أحمد حمزة، أحمد ابو بكر موكشا، محمد الطرابلسي

الهجوم: عماد ميهوب، عمر ميره

ويغيب عن إيسترن كومبانى كل من أحمد أمين قفة، الذى مازال فى عملية التأهيل من إصابة مزق الضامة، وكذلك التونسى فراس بن عيفية الذى اقترب كثيرا من العودة لقائمة الفريق بعد التعافى من إصابة الخلفية، ومن المقرر أن يدخل قائمة إيسترن أمام الاتحاد السكندرى.

كما يغيب كل من محمد خليفة وأحمد حجى اللذان يعانان من الإصابة فى الخلفية والتى ستبعدهما لمدة أسبوعين عن الفريق، فيما قرر الجهاز الطبى إبعاد الحارس أحمد دعدور عن الفريق للاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.