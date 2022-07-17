شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يضم أحمد صديق لجهازه المعاون فى وفاق سطيف الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد صديق، لاعب الاهلي السابق، للجهاز الفني لفريق وفاق سطيف الجزائرى تحت قيادة حسام البدري كمدرب مساعد، ليكتمل بذلك الهيكل الفني للجهاز الجديد والذى يبدأ مهتمه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن أحمد صديق سبق وعمل فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وخاض عدة تجارب فى الدوري الممتاز كمدرب مساعد فى المقاصة والجونة.

وكان حسام البدري قد اختار التونسي أنيس الشعلالي معدا بدنيا، ومعه هادي سعيد محلل أداء، إلى جانب أفراد الطاقم الجزائرى نصر الدين صادي مدربا عاما ومراد ديلهوم مديرا للكرة.