شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تهزم الكاميرون 39 - 38 وتحصد المركز 11 بأمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب السنغال على الكاميرون بنتيجة 39 - 38 فى المباراة التي جمعتهما على صالة مصر الدولية ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد مصر 2022. وبهذا الفوز احتل منتخب السنغال المركز الحادى عشر بالترتيب العام للبطولة، بينما احتل منتخب الكاميرون المركز الثانى عشر.

جاء اللقاء حماسيا وشهد ندية بين المنتخبين، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20 - 18 لصالح الكاميرون قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 35 - 35، ليحتكم المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 39 - 38.

وتختتم منافسات البطولة غدا، الاثنين، بثلاث مباريات تقام على صالة حسن مصطفى،

تبدأ بمواجه قوية بين الجزائر وغينيا لحسم المركز الخامس والمؤهل لكأس العالم، ثم مباراة المركز الثالث وتجمع بين منتخبى المغرب وتونس.

وتختتم البطولة بمباراة النهائي التى تجمع بين منتخبى مصر والرأس الأخضر.