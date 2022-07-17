شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على سموحة بهدف "بامبو" فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى البنك الأهلى الشوط الأول متقدمًا على سموحة بهدف نظيف سجله كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت أحداث الشوط الأول هادئة وانحصر معظم اللعب في منطقة وسط الملعب دون أي خطورة من لاعبى الفريقين وحاول سموحة استغلال انطلاقات مروان حمدى في الخط الأمامى ولكن دون فائدة بينما نجح البنك الأهلى في انتزاع هدف التقدم عن طريق مهاجمه كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وجاء تشكيل البنك الأهلى:محمود الزنفلي في حراسة المرمى،أحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمود سيد- موسي دياوارا - كريم بامبو - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:أحمد صبحي - أمير مدحت - محمد هلال- محمود قاعود - معروف يوسف - أحمد سعيد- أسامة فيصل- محمد بسيوني - فادي فريد.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى : عمر صلاح،خط الدفاع : رجب نبيل - أحمد حكم - أحمد رمضان بيكهام - شريف رضا،خط الوسط : أحمد جمال - مصطفى الخواجة - محمد كناريا - حسين فيصل،خط الهجوم : صديق أوجولا - مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من :محمد أشرف - أليا سيلا - محمد عبدالعاطي - محمد نادي - فهد جمعة - محمد شكري - ألكسندر أمير - علي الملواني - أحمد عيد.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.

يحتل نادى البنك الأهلى المركز السابع برصيد 34 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.