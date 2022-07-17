شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على طلائع الجيش بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة ضد طلائع الجيش بتقدم الفريق الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

سجل كريم طارق هدف التقدم لفريق الجونة في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد متابعته الكرة التي سددها خالد قمر وارتطمت بدفاع الطلاع وارتدت إلى طارق الذي سددها في شباك محمد بسام.

ويحتل نادى الجونة المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 13 لقاءً، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 37 نقطة جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 5 لقاءات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 19 هدفا.