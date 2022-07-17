شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى إيهاب توفيق مدير شئون اللاعبين بمنطقة القاهرة لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، إيهاب توفيق مدير إدارة شئون اللاعبين بمنطقة القاهرة لكرة القدم، الذى وافته المنية اليوم الأحد.

وتوفي إيهاب توفيق مدير إدارة شؤون اللاعبين بمنطقة القاهرة لكرة القدم، الييوم الأحد، ونعى فرع القاهرة لكرة القدم، وجميع العاملين بالمنطقة، إيهاب توفيق، وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة العصر بمسجد السلام أول شارع الهرم ودفن بمقابر النصر بباب الشعرية ويقام العزاء غدا الاثنبن بمسجد السلام.

ويدير منطقة القاهرة حاليا لجنة ثلاثية برئاسة حمادة الشربينى وتضم محمد حشيش نجم الاهلى الاسبق وطه عبد الجواد والمسلمى ، وذلك عقب قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة بحل مجالس الادارة لتطبيق اللائحة الجديدة بوجود لجان تدير المناطق فى كافة الجمهورية .