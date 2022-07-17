شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي راحة 24 ساعة قبل موقعة بيراميدز.. والجمل يكشف سر انتفاضة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، منح لاعبيه راحة سلبية غداً من أجل إلتقاط الأنفاس. ويخوض بدلاء الفريق ودية اليوم أمام فريق سيمبا التنزاني، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز الفني لتجهيز كافة عناصر الفريق تحسباً للاستعانة بجهودهم خلال اللقاءات المقبلة.

وكان الإسماعيلى قد خطف فوزا مهما على فيوتشر فى اللحظات الأخيرة بعدما حول تأخره بهدف لانتصار بثنائية عن طريق كل من باهر المحمدي "ركلة جزاء" وأحمد مدبولي.

ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية فى قمة الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وأعرب حمزة الجمل المدير عن سعادته البالغة جراء تحقيق هذا الانتصار الغالٍ على فريق كبير بحجم فيوتشر.

وخطف الدراويش الثلاث نقاط أمس من فريق فيوتشر بعقر داره بعد أن قلب الطاولة وسجل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة عن طريق أحمد مدبولي.

وقال مدرب الإسماعيلي، "هذا الانتصار سيسهم بشكل أكبر في تخفيف حجم الضغوط على اللاعبين الذين كانوا رجالاً على قدر المسئولية وقدموا مباراة على أعلى مستوى ذهنياً وبدنياً وخططياً ونفذوا التعليمات بشكل صحيح".

وأضاف الجمل، "الطريق لايزال طويلاً علينا أن نستمر في اللعب بنفس الروح والأداء من أجل إستعادة الفريق جانب كبير مما كان يستحقه باعتباره أحد الأندية العريقة في الوطن العربي".

وأشار مدرب الإسماعيلي إلى أن "هناك العديد من المكاسب منها تألق عمر رضوان حارس المرمى في التصدي لركلة الجزاء والتبديلات التي تم إجراؤها بالشوط الثاني والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية حتى اللحظات الأخيرة لذلك كان الفريق الأحق بهذا الانتصار ".

وأنهى تصريحاته قائلا، "الجماهير دائما هى من نقاتل ونلعب من أجلها ،أود أن أشكرهم كثيرا على قدموه خلال الفترة الماضية من دعم ومساندة ومؤازرة كانت سبباً في هذا الانتصار الغالٍ".