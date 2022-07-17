شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سموحة والبنك الأهلى فى مواجهتهما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال وعبد الحميد بسيونى، المديران الفنيان للبنك الأهلي وسموحة، تشكيلى المباراة التى تجمعهما بعد قليل فى الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى: محمود الزنفلي في حراسة المرمى،أحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمود سيد- موسي دياوارا - كريم بامبو - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحي - أمير مدحت - محمد هلال- محمود قاعود - معروف يوسف - أحمد سعيد- أسامة فيصل- محمد بسيوني - فادي فريد

وجاء تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى : عمر صلاح،خط الدفاع : رجب نبيل - أحمد حكم - أحمد رمضان بيكهام - شريف رضا،خط الوسط : أحمد جمال - مصطفى الخواجة - محمد كناريا - حسين فيصل،خط الهجوم : صديق أوجولا - مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من :محمد أشرف - أليا سيلا - محمد عبدالعاطي - محمد نادي - فهد جمعة - محمد شكري - ألكسندر أمير - علي الملواني - أحمد عيد.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.

بينما يحتل نادى البنك الأهلى المركز السابع برصيد 34 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.