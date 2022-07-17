شكرا لقرائتكم خبر عن حساب دوري أبطال أفريقيا يحتفل بالذكرى الأولى للبطولة الأفريقية العاشرة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على إحياء الذكرى الأولي لفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي توج فيها العام الماضي والتي تعد النجمة العاشرة في مسيرته الرياضية.

ونشرت عدة صور من تتويج المارد الأحمر بالبطولة عبر موقع تويتر، وكتبت: "في مثل هذا اليوم حقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/21، انتصر الفريق المصري بثلاثية نظيفة على حساب كايزر تشيفز وتُوج باللقب العاشر في تاريخه بالمسابقة".

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا بعد غدٍ الثلاثاء، استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الخمس المقبل فى نهائي كأس مصر، واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز المدير الفني على دخول معسكر مغلق قبل لقاء القمة المرتقب بـ48 ساعة.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي فى المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.