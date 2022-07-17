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الامارات | الوصل يعزز صفوفه بـ "راقص السامبا" رودريغو أوليفيرا (فيديو)

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم على حسابها في «تويتر» عن تعاقدها مع المدافع البرازيلي رودريغو أوليفيرا قادماً من نادي أميركا البرازيلي لمدة ثلاث سنوات.
ويلعب أوليفيرا (19 عاماً) في خط الدفاع إذ يجيد اللعب في مركز المدافع الأيمن وقلب الدفاع، بينما سيتم قيده في فئة المقيمين ليحل بدلاً من البرازيلي ناثان فيليبي الذي أعلن الوصل الاستغناء عن خدماته خلال الشهر الحالي.
من جهة أخرى، توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، اليوم، إلى هولندا لخوض المرحلة الثانية من فترة إعداد «الإمبراطور» للموسم الجديد، إذ يستمر المعسكر الخارجي حتى 10 أغسطس المقبل، قبل أن يعود الفريق إلى الدولة لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد في استاد زعبيل.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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