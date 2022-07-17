شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يطلب تقريراً من طبيب الأهلى عن حالة المصابين قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادى الأهلى، من أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق تقريراً مفصلاً عن تطورات تأهيل اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، للوقوف على العناصر المتاحة للمشاركة في نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

ويتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.

وعلى صعيد مختلف، يُنهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر حسين الشحات لاعب الفريق إلى قطر لإجراء جراحة غضروف الركبة، بعدما استقر مسئولو القلعة الحمراء على سفر اللاعب خلال الأسبوع المقبل إلى قطر لإجراء الجراحة فى بداية رحلة علاج اللاعب.

وتعرض حسين الشحات لإصابة فى الركبة وبعد إجراء الأشعة قبل عشرة أيام تأكد إصابة اللاعب بقطع فى غضروف الركبة الأمر الذي يُعنى غياب اللاعب عن الفريق فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، من أجل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر المصيرية أمام الغريم التقليدي الزمالك والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويرغب سواريز فى فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.