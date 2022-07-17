شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح لانتخابات المصري.. لم يتقدم أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت اللجنة المشتركة المشكلة من مسئولي مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وإدارة النادى المصري فى الخامسة مساء اليوم الأحد أبوابها، فى اليوم الثاني لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من أغسطس المقبل، ولم يشهد اليوم الثاني تقدم أى من أعضاء الجمعية العمومية للترشح على أى منصب من مناصب مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن اللجنة ستواصل تلقى طلبات الترشح حتى الجمعة المقبل الثاني والعشرين من يوليو ، اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

من ناحية أخرى، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى التاسعة مساء غد الاثنين، صوب استاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة المباراة المرتقبة بين المصرى والاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، في قمة ساحلية من نوع خاص.

وسبق والتقى الفريقان فى 120 مباراة، فاز المصري 48 مباراة، وفاز الاتحاد السكندري 33 مباراة، وحسم التعادل 39 مباراة فى مواجهات الفريقين.