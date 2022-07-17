شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكلف أمين الصندوق بحضور حفل الكاف بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بالسفر للمغرب وتمثيل الأهلي فى حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المحدد له 21 يوليو الجاري.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز «كاف» للأفضل في 2022، وينافس الأهلي على لقب أفضل نادٍ، بينما ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 5 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وعلي معلول، وأليو ديانج ومحمد شريف وبيرسي تاو، وكذلك ينافس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي على جائزة أفضل مدرب.