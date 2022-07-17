شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكلف أمين الصندوق بحضور حفل الكاف بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بالسفر للمغرب وتمثيل الأهلي فى حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المحدد له 21 يوليو الجاري.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز «كاف» للأفضل في 2022، وينافس الأهلي على لقب أفضل نادٍ، بينما ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 5 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وعلي معلول، وأليو ديانج ومحمد شريف وبيرسي تاو، وكذلك ينافس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي على جائزة أفضل مدرب.