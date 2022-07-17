شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. المسار سبب تسمية منتخب البحرين "غواصى اللؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المنتخب البحرينى لكرة القدم له عدة ألقاب منها "دلمون"، ولكن اللقب الأكثر انتشارا هو "غواصى اللؤلؤ"، ويرجع سبب تسميته لمسار اللؤلؤ فى البحرين بجزيرة المحرق.

مسار اللؤلؤ عبارة عن طريق يمتد لـ 3.5 كيلو متر، كان يتم استخدامه خلال معظم تواريخ البحرين، ويشتهر بوجود اللآلئ، ويعتبر موقعا معتمدا للتراث العالمى من قبل اليونسكو.

تأسس منتخب البحرين عام 1951 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1966، يشرف على قيادته الاتحاد البحريني لكرة القدم.

لم يصل الفريق إلى كأس العالم ولم ينال أي بطولة في تاريخه حتى أكتوبر 2011 ، وحصل فيه على أول لقب كروي بفوزه في كرة القدم في دورة الألعاب الرياضية الأولى لدول مجلس التعاون 2011 التى أقيمت في البحرين.

وحصل المنتخب البحرينى على عدة ألقاب منها المركز الرابع في بطولة كأس آسيا 2004 ، و جائزة أفضل فريق متطور سنة 2004 ، وحصل على بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2019 بعد فوزه على منتخب العراق بهدف في ملعب كربلاء الدولي.

وكانت أول مباراة رسمية لعبها منتخب البحرين لكرة القدم كانت ضد الكويت في 2 أبريل 1966، حين تعادلا 4 -4 في بغداد ، و أكبر فوز حققه منتخب البحرين هو فوزه على إندونيسيا بنتيجة 10–0 في البحرين في 29 فبراير 2012. بينما أكبر خسارة كانت أمام العراق بنتيجة 10-1 في بغداد، العراق، في 6 أبريل 1966.