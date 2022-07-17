شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص أليو ديانج قبل المران غداً لتحديد موقفه من مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، لفحص طبي قبل مران الفريق غداً لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها فى مباراة بيراميدز أمس فى الدوري.

وشارك ديانج بديلاً فى الدقيقة 59 من مباراة بيراميدز بدلاً من حمدي فتحي، واشتكى من إصابة عضلية وخرج من الملعب بشكل مفاجئ لكنه عاد مرة أخرى، وتحامل على نفسه ليستكمل المباراة، قبل أن يضطر سواريز المدير الفني للفريق لتبديله والدفع بـ أحمد نبيل كوكا.

ويدخل الأهلي بعد غد الثلاثاء معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة.

على صعيد متصل، لم يُحسن البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، التعامل مع مباراة فريقه أمس، السبت، أمام بيراميدز والتى انتهت بخسارة الأحمر بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

أخطأ سواريز فى إدارة المباراة بعدما تأخر فى إجراء التغييرات، كما ترك لاعبين دون المستوى وكان أداؤهم فى أرضية الملعب سيئاً للغاية، وفى مقدمتهم صلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلى معلول، وتأخر فى إخراج بعض هؤلاء اللاعبين.

تغييرات سواريز بدأت فى الدقيقة 60 بنزول محمد شريف وآليو ديانج بدلاً من صلاح محسن وحمدي فتحي.

وفى الدقيقة 75 خرج أحمد عبد القادر وحسام حسن وشارك بدلاً منهما زياد طارق ووليد سليمان، وفى الدقيقة 85 شارك أحمد نبيل كوكا بدلاً من عمرو السولية.

تغييرات سواريز كانت متأخرة ولم تُسفر عن أى جديد للأهلي، وهو ما يؤكد قراءة المدرب البرتغالي الفاشلة.