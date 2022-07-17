شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان وديتان لمنتخب الناشئين بمعسكر الإسماعيلية استعداداً للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة، يومي السبت والأحد المقبلين موعداً لخوض مباراتين وديتين فى معسكره المغلق المقام بالإسماعيلية حالياً.

ويسعي محمد وهبة، المدير الفني ومعاونوه وأحمد سامي نصار المدير الإداري، لتحديد الفريقين اللذين سيكونا طرفى المباراتين الوديتين ضمن الاستعدادات لخوض البطولة العربية التي ستنطلق بالجزائر 22 أغسطس المقبل.

وبدأ منتخب الناشئين معسكره المغلق يوم 13 يوليو الجاري بالإسماعيلية والذى يستمر حتي يوم 27 من الشهر ذاته .

وكان الدكتور إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد حرص على حضور تدريبات منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 فى المعسكر التدريبي المغلق المقام حاليا بالإسماعيلية .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 كلا من، محمد وهبة مديراً فنيا، ومؤمن عبدالغفار مدرباً عاماً، وعصام عبده مدرباً، ويوسف طاهر مدربا لحراس مرمي، والدكتور حسين فتوح خليل طبيبا، وأحمد سامي نصار مديراً إدارياً.