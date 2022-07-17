شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يحصل على التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل منتخب الكرة الشاطئية على التطعيمات اللازمة اليوم، الأحد، استعدادًا للسفر إلى غانا يوم 20 يوليو لمواجهة المنتخب نفسه، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية في موزمبيق.

ويواصل منتخب مصر تدريباته في المعسكر المغلق فى أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، استعدادا لضربة البداية أمام منتخب غانا.

وأسفرت قرعة قرعة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية عن مواجهة منتخب مصر أمام منتخب غانا ، حيث يقام لقاء الذهاب 23 يوليو المقبل والإياب بين 5 و7 أغسطس.

وتنص اللوائح على أن يتأهل 7 منتخبات بالإضافة إلى موزمبيق المستضيفة لنهائيات البطولة.

من جانبه، أكد مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية، أن الاستعدادات داخل المعسكر تسير بخطى ثابتة، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف لطفي، أنه يحرص على رفع الحمل البدني للاعبين خلال المعسكر المغلق، من أجل جاهزية جميع اللاعبين لضربة البداية أمام غانا.

وأشار المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية إلى أنه درس منتخب غانا جيدًا، موضحًا أن يعمل على تحفيظ لاعبيه العديد من الجمل الخططية.

وقال لطفي، إنه شاهد العديد من المباريات السابقة لمنتخب غانا، مشددًا على أن تمكن من الوقوف على بعض نقاط القوة والضعف.