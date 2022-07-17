شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة ومسحات طبية باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وخضع أعضاء المجلس وجميع الموظفين العاملين باتحاد الكرة، اليوم لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، كما شدد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة علي جميع العاملين بالاتحاد ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بمقر الاتحاد.

فيما يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، لبداية مهمته رسميًا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، لقيادة المنتخب المصري الأول، لأربع سنوات مقبلة.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المدير الفني البرتغالي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، يقام الأربعاء المقبل، الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.