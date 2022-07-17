شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس لا يعرف الفوز على حسام حسن قبل مواجهة المصرى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عماد النحاس، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن تصحيح مسار فريقه ومصالحة جماهيره الغاضبة، بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق السكندري بالجولة الماضية بخماسية نظيفة أمام سيراميكا، وذلك عندما يلتقي فى التاسعة مساء الاثنين بالنادي المصري ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، فى قمة ساحلية من نوع خاص.

عماد النحاس سبق والتقى وجهاً لوجه مع حسام حسن المدير الفني للنادي المصري فى 8 مباريات سابقة، إلا أن النحاس لم يتذوق طعم الانتصار فى مواجهة العميد، حيث فاز حسام حسن بـ5 مباريات، وتعادل عماد النحاس مع حسام حسن فى 3 مباريات.

وسبق والتقي المصري والاتحاد السكندري فى 120 مباراة، فاز الفريق البورسعيدى بـ48 مباراة، وفاز زعيم الثغر بـ33 مباراة، وحسم التعادل 39 مواجهة.

من جهته طالب حسام حسن لاعبي المصري بصرورة استغلال الفرص التي ستتاح لهم أمام المرمى وحسم اللقاء مبكراً، مشدداً على أهمية حصد نقاط المباراة في ظل الصحوة الأخيرة من فرق قاع الجدول.

وفضل الجهاز الفني للمصرى عدم منح اللاعبين أي راحة قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، نظراً لضيق الوقت، وعزل حسام حسن لاعبي المصري عن كل الأجواء الإدارية بالنادي، كما لقن لاعبيه درساً قوياً بعد التعادل مع فاركو في المباراة الماضية سلبياً، مشدداً على ضرورة استعادة طريق الانتصارات ومهدداً المقصرين بالاستبعاد من الحسابات الفنية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 .