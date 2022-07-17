شكرا لقرائتكم خبر عن متى ينتهى مسلسل أخطاء محمد الشناوى فى مباريات الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الاهلى ، مسلسل أخطائه فى مباريات المارد الأحمر الفترة الأخيرة، بعدما استقبل الهدف رقم 31 خلال 32 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم، وفشل الشناوى فى الحفاظ على نظافة شباكه سوى فى 10 مباريات فقط.

تراجع مستوى الشناوى بات ناقوس خطر يهدد مسيرة الأهلى فى استعادة درع الدوري من أنياب الزمالك والتتويج بكأس مصر واستعادة العرش الأفريقى، فقد أصبح الحارس لا يصنع الفارق كعادته فى العرين الأهلاوى.

وواصل النادي الأهلي عروضه السيئة فى بطولة الدوري العام، خاصة فى آخر 12 مباراة، ليسقط مجدداً فى فخ الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين فى الجولة 25 من عمر المسابقة المحلية، ويترك تحديد مصير بطل الموسم الجاري فى يد الزمالك الذى يهيمن على عرش القمة فى جدول الدوري برصيد 57 نقطة.

وشهدت آخر 12 مباراة بالتحديد للنادي الأهلي في الدوري العام تعثرات عديدة أدت إلى فقدان المارد الأحمر 19 نقطة، تحت 3 قيادات فنية مختلفة، سواء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أو سامي قمصان الذى تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل موسيماني، أو البرتغالي ريكاردو سواريز، كانت كفيلة بحسم صراع لقب الدوري العام لصالح الفريق الأحمر.

وفقد النادي الأهلي 19 نقطة كاملة فى آخر 12 مباراة بالدوري العام كانت كفيلة بحسم صدارة الدوري العام بوصول الفريق إلى 67 نقطة ليتفوق على الزمالك بـ10 نقاط كاملة، حيث يحتل الزمالك المركز الأول حالياً برصيد 57 نقطة، وبات الأهلي ينتظر تعثر الزمالك في أي مباراة لاستعادة فرصة المنافسة على لقب الدوري الذى خسره الأحمر الموسم الماضي بنفس الأسلوب.