شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف اجتماع الاتحاد الدولى للسلاح لأول مرة بحضور 20 عضواً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد الدولي للسلاح ، برئاسة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، وبحضور نائب الرئيس عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للعبة وممثلي الاتحادات القارية المختلفة، اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي بقاعة الاجتماعات بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وعقد منذ قليل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح لأول مرة فى مصر، بحضور 20 عضوا من أعضاء الاتحاد الدولي الذين أشادوا فى بداية الاجتماع بتنظيم مصر لبطولة العالم للسلاح، وبحسن الاستقبال في حضور عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح.

وجاء الاجتماع لبحث القرارات المتعلقة بمكان وتاريخ الأحداث والبطولات الدولية القادمة، وذلك على هامش منافسات بطولة العالم للسلاح للكبار التى تستضيفها مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

















من المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة غدا في تمام الساعة الخامسة مساء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والعديد من الشخصيات الرياضية الهامه.

يشارك بالبطولة نحو 2000 فرد منهم 1060 لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 105 دولة.