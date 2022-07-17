شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يغادر إلى السعودية فجر غدٍ للمشاركة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر فى الثالثة فجر غد بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 إلى المملكة العربية السعودية استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، والتى تقام بالممكلة العربية السعودية فى الفترة من 20 يوليو الجارى وحتى 5 أغسطس المقبل.

ويترأس البعثة اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، وينتظر محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق لإعلان القائمة النهائية التى ستغادر فجر غد إلى المملكة العربية السعودية وتضم 23 لاعباً.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الشباب في المجموعة الرابعة بكأس العرب والتى تضم معه عمان والصومال.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من محمود جابر مديراً فنياً وكرم مرسي مدرباً عاماً وحمدي حمدان مدرباً وإيهاب جلال مدرباً لحراس المرمي وهاجد هاني طبيب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.