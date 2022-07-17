7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا على اللجوء للمحكمة الرياضية حال حدوث نزاع، وتضييق الزمالك الخناق على طارق حامد واللاعب يبحث عن حلول

الزمالك يضيق الخناق على طارق حامد واللاعب يبحث عن حلول للانضمام لاتحاد جدة

يضيق مسئولو نادى الزمالك الخناق على طارق حامد، لاعب وسط الفربق الكروى الأول، بعدما علموا أن اللاعب وقع بالفعل لنادى اتحاد جدة السعودي فى صفقة انتقال حر، ويتمسك الزمالك بحق انتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجارى، وليس فى الوقت الحالي، وهو ما يمنع طارق حامد من الانتقال لفريقه الجديد، وفى حال انضمامه بالوقت الحالي سيحق للزمالك شكوى اللاعب.

تعرف على أول قرار من سواريز بعد صدمة خسارة الأهلى من بيراميدز

استقر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادى الاهلى على عقد جلسات نفسية مع لاعبيه لتأهيلهم لموقعة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، بعد الهجوم الجماهيرى الذى تعرض له اللاعبون بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد فى الدورى.

اتحاد الكرة يتفق مع فيتوريا على اللجوء للمحكمة الرياضية حال حدوث نزاع بسبب العقد

وضع اتحاد الكرة بندًا فى عقد روى فيتوريا المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، ينص على أنه حال نشوب أى نزاع بين الطرفين بشأن العقد الموقع بينهما فإن الجهة الوحيدة التى يحق لها التدخل للفصل فى النزاع هى المحكمة الرياضية الدولية.

فيريرا يطلب تسجيلات لمواجهات الأهلي تحت قيادة سواريز قبل قمة نهائي الكأس

طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أفراد جهازه المعاون، تحضير تسجيلات لمواجهات الأهلي تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، وخاصة مواجهة بيراميدز الأخيرة، والتي خسرها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

بيراميدز يتغزل فى عبد الله السعيد بعد الفوز على الأهلي: مفيش شبهي فى بلدك

تغزل الحساب الرسمي لنادي بيراميدز فى عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق، ونشر حساب بيراميدز عبر تويتر صوراً من مشاركة السعيد فى مباراة الأهلي الأخيرة، والتى جمعت الفريقين بالجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.

الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً قبل مباراة الزمالك فى نهائي الكأس بـ48 ساعة

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً بعد غد، الثلاثاء، استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الخمس المقبل فى نهائي كأس مصر، واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز المدير الفني على دخول معسكر مغلق قبل لقاء القمة المرتقب بـ48 ساعة.

فيتوريا يؤكد وصوله القاهرة الثلاثاء لقيادة المنتخب

يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، لبداية مهمته رسميًا مع الفراعنة ، خلفا لكيروش .