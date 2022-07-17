شكرا لقرائتكم خبر عن 300 لاعب يشاركون فى بطولة الجمهورية إستريت ورك أوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بطولة الجمهورية لرياضة استريت ورك اوت بمشاركة أكثر من 300 لاعب من مختلف محافظات الجمهورية فى فئات اللعبة الثلاث المختلفة (فري ستايل، سترنس، باور بأوزانها الثلاث الخفيف، المتوسط، الثقيل).

فاز بالمركز الأول فئة استرنس خفيف مصطفى عراقي وحصل علي المركز الثاني أحمد طارق عبد العزيز وفي المركز الثالث فاز أحمد زكي، وفي فئة الاسترنس حقق عمرو جندي المركز الأول في وزن متوسط، أما فئة فري ستايل فقد فاز بالمركز الأول وزن خفيف مازن أحمد وفي وزن متوسط فاز عبد الرحمن ممدوح بالمركز الثاني ، اما بالنسبة لفئة الباور فقد فاز بالمركز الأول وزن خفيف اللاعب البطل ياسر محمد وفاز بالمركز الأول وزن ثقيل أشرف عادل، وفي فئة استرنس بنات فازت بالمركز الأول روان ناصر وفي المركز الثاني فازت آثار الخميس و فازت بالمركز الثالث روان أحمد.