شكرا لقرائتكم خبر عن لكل ملحمة أبطالها..صفحة الزمالك تحتفل بالفوز على المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، بفوز الفريق الأبيض على نظيره غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

ونشرت الصفحة الرسمية صورًا من المباراة تصدرها شيكابالا وبن شرقى وفيريرا مدرب الفريق، وتم التعليق عليها: "لكل ملحمة أبطالها، وهؤلاء هم من يقودون ملحمة الموسم داخل وخارج الملعب".

وواصل الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 57 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

سجل المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك غزل المحلة في الدقيقة 69 بعدما استغل عرضية أحمد سيد زيزو، وأضاف المغربى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 81 بعد متابعة لتسديدة شيكابالا.