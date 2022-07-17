شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حراس مرمى يشعلون ميركاتو الصيف فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أن يبدأ ميركاتو الصيف للموسم الجديد، ظهر واضحاً أن حراس المرمى سيكون لهم الكلمة العليا فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كشفت الأسابيع الماضية عن تحركات ومفاوضات مكثفة فى ملف حراس المرمى.

ووفقاً للأنباء والتقارير الواردة من داخل الأندية المصرية، فإن الخماسي "محمد أبوجبل (الزمالك)، المهدي سليمان ( بيراميدز) محمود جاد (إنبي) محمد صبحي (فاركو) ومحمد بسام (طلائع الجيش)" سيكون هو بطل فيلم الانتقالات الصيفية فى الدوري المصري.

وشهدت الأيام الماضية أحاديث كثيرة عن انتقال هذا الخماسي أو بعضهم لأندية أخرى حسب المفاوضات الدائرة الحالية بينهم وبين أندية محلية وخارجية.

أبوجبل يقترب من السعودية

فى الزمالك، تطفو على الساحة أنباء رحيل أبوجبل لأحد الدوريات الخليجية، وتحديداً السعودية، بعدما ارتبط اسمه بأكثر من ناد سعودى، فى مقدمتهم الاتفاق الذى يتولى تدريبه حالياً الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للزمالك والأهلي.

كما ارتبط اسم أبوجبل بالانتقال لنادي النصر السعودي، وإن كان الأخير قد تعاقد مؤخراً مع العملاق الكولومبي دافيد أوسبينا حارس أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي الأسبق، وهو ما يُقلل حظوظ انتقال حارس الزمالك ومنتخب مصر للنصر السعودى.

صراع أهلاوي على هذا الثنائى

كما تدور أحاديث قوية حول مفاوضات يُجريها الأهلي مع محمد صبحي ومحمود جاد للتعاقد مع أحدها فى الموسم المقبل، بجانب ارتباط اسم محمود جاد بعرض رسمى من نادى ويجان الذى يشارك في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا "تشامبيونشيب".

المهدي يفكر فى الرحيل

أما المهدي سليمان فلم يختلف الوضع كثيراً بالنسبة له، فحارس بيراميدز لا يرغب فى البقاء مع ناديه منذ فترة طويلة، ويبدو أنه سيُفكر بجدية فى الرحيل لأى نادٍ بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية، حيث يحتكر شريف إكرامي الدفاع عن عرين بيراميدز منذ انتقاله له من الأهلي قبل نحو موسمين.

الطلائع يحرم الزمالك من بسام

وبالنسبة لـ محمد بسام حارس طلائع الجيش فالوضع اختلف معه مؤخراً بعد تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم، بعدما ارتبط اسمه بقوة طوال الفترة الماضية بالانتقال لنادى الزمالك.

الأمور فى حراسة المرمى بالدوري المصري باتت على صفيح ساخن، وظهر واضحاً أن ميركاتو الصيف الذى سينطلق بعد أسابيع قليلة سيكون ساخناً ومثيراً وهو ما ستشهده الأيام المقبلة.