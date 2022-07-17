شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يؤكد وصوله القاهرة الثلاثاء لقيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، لبداية مهمته رسميًا مع الفراعنة ، خلفا لكيروش .

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، لقيادة المنتخب المصري الأول، لأربع سنوات مقبلة.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المدير الفني البرتغالي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، يقام الأربعاء المقبل، الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.