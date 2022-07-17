شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة خاصة من فيريرا بمحمد عواد بعد التألق أمام المحلة ويطالبه بالمزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال محمد عواد حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إشادة خاصة من البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد التألق اللافت للأنظار خلال مواجهة غزل المحلة امس السبت في بطولة الدورى.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، ليستمر الزمالك في صدارة جدول الترتيب بعد خوضه 25 مباراة جمع خلالها 57 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وتحدث فيريرا مع عواد بشكل خاص مُشيدًا بمستواه وتألقه في المواجهات الأخيرة للزمالك، مطالبا الحارس بمزيد من التركيز خاصة وان المواجهات المقبلة بمثابة مباريات كؤوس، وتحتاج لجهد مضاعف.

وطالب فيريرا عواد بالثبات علي المستوي، وتكليل جهده وجهد زملائه بالتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، كما تمني له الانضمام لصفوف المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.