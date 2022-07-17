شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتفوق على الاتحاد بـ15 انتصارا × 120 مباراة قبل مواجهة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساء غد الاثنين، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة المباراة المرتقبة بين المصري والاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، في قمة ساحلية من نوع خاص.

وسبق والتقى الفريقان فى 120 مباراة، فاز المصري 48 مباراة، وفاز الاتحاد السكندري 33 مباراة، وحسم التعادل 39 مباراة فى مواجهات الفريقين.

ويختتم فريق المصري تدريباته اليوم بمعسكره المغلق ببرج العرب فى الإسكندرية، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري غداً، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين باستاد برج العرب.

وحذر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، لاعبي الفريق البورسعيدي، من الاستهانة بالاتحاد السكندري، خاصة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها زعيم الثغر أمام سيراميكا بخماسية نظيفة في الجولة 24 بالدوري العام.

وطالب حسام حسن لاعبي المصري بصرورة استغلال الفرص التي ستتاح لهم أمام المرمى وحسم اللقاء مبكراً، مشدداً على أهمية حصد نقاط المباراة في ظل الصحوة الأخيرة من فرق قاع الجدول.

وفضل الجهاز الفني للمصرى عدم منح اللاعبين أي راحة قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، نظراً لضيق الوقت، وعزل حسام حسن لاعبي المصري عن كل الأجواء الإدارية بالنادي، كما لقن لاعبيه درساً قوياً بعد التعادل مع فاركو في المباراة الماضية سلبياً، مشدداً على ضرورة استعادة طريق الانتصارات ومهدداً المقصرين بالاستبعاد من الحسابات الفنية.