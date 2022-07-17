شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتصدر غلاف بطولة WTT European summer لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت هنا جودة، لاعبة الأهلى ومنتخب مصر لتنس الطاولة، البوستر الخاص ببطولة wtt summer لتنس الطاولة، والتى تبدأ منافساتها بها غدا، الاثنين، وتستمر حتى 23 يوليو الجارى.

وتٌعد هنا جودة أصغر لاعبة تشارك في البطولة، وهو أحد أسباب وضع صورتها على البوستر، خاصة أن هذا إنجاز كبير لها المشاركة فى البطولة.

وكان عمر عصر قد شارك فى منافسات بطولة wtt star ، وودع من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام لاعب كوريا الجنوبية ليم كونج هون بنتيجة 3/0 .

يذكر أن عمر عصر قد تأهل لدور الـ16 بعد الفوز فى دور الـ 32 من منافسات البطولة على اللاعب اليابانى توموكاز والمصنف السابع على العالم والأول فى اليابان بنتيجة 3/2 ، وتغلب من قبله على اليابانى شنسوكى توجامى المصنف على العالم بنتيجة 3/1 بدور ال 64 .