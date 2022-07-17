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كل ما تريد معرفته عن عقد روى فيتوريا مدرب منتخب مصر مع اتحاد الكرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة مؤخرا التعاقد مع البرتغالى روى فيتوريا لقيادة منتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفاً لإيهاب جلال، الذى تمت إقالته عقب الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية ودياً.

س: ما هى مدة عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة؟

ج: عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة ممتد لمدة 4 سنوات أى ينتهى فى 2026.

س: هل يتضمن العقد تشكيل الجهاز المعاون لروى فيتوريا؟

ج: نعم، يتضمن العقد أحقية فيتوريا فى استقدام 4 مساعدين أجانب.

س: ما هى قيمة عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة؟

ج: يحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنوياً، أى سيحصل على 200 ألف دولار شهرياً.

س: هل يوجد شرط جزائى فى العقد؟

ج: نعم يوجد شرط جزائى قيمته 3 أشهر لأى طرف يرغب فى فسخ العقد قبل نهايته.

س: هل يتضمن العقد بندا يسمح لاتحاد الكرة بإقالة فيتوريا حال عدم الفوز بأمم أفريقيا؟

ج: لا.. فاتحاد الكرة يرغب فى استكمال العقد للنهاية ويرفض فكرة التعامل بالقطعة، خاصة أن الكرة المصرية تحتاج حاليا لمشروع كبير من أجل بناء منتخب جديد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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