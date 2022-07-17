شكرا لقرائتكم خبر عن إيريك تراوري يرفع رصيده لـ3 أهداف فى شباك الأهلي بعد ثنائية بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع إيريك تراوري، مهاجم فريق بيراميدز، رصيده من الأهداف فى شباك النادى الأهلي إلى 3 أهداف، بعدما سجل الهدف الثانى لفريقه في مباراة الأمس التى جمعت بيراميدز والأهلي بالجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين.

وانضم تراوري لبيراميدز فى موسم 2020/2021، وشارك مع الفريق السماوي 121 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 10، ولعب تراورى خلال وجوده مع بيراميدز أمام الأهلي 7 مباريات سجل خلالها 3 أهداف.

من ناحية أخرى، سجل فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز، ثاني أهدافه في مرمى الأهلي بالدوري المصري، بعدما أحرز الهدف الأول لبيراميدز بالأمس، وكان فخر الدين قد سجل هدفاً في الأهلي خلال تواجده بالإسماعيلي ليسجل هدفين في شباك الأهلي خلال 3 مباريات.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز من أجل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر المصيرية أمام الغريم التقليدي الزمالك والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويرغب سواريز فى فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.