شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ غداً الاستعداد لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي غداً، الاثنين، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بسبب ضغط المباريات والتدريبات.

وخسر الأهلي من بيراميدز بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، فى الجولة الـ25 لبطولة الدوري، وبات موقف المارد الأحمر سيئاً فى استعادة درع الدوري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي فى المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.

ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة الزمالك المرتقبة، على أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا قبل اللقاء بـ48 ساعة.

على صعيد متصل، أكد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، أنه وفقا للتحليلات التي قام بها مع معاونوه بشأن حالة لاعبي الفريق، فإن هناك صعوبة فى الفوز بأى بطولة هذا الموسم ولكن نسعى لحصد البطولات.

وقال سواريز، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز، "نريد إسعاد جمهور الأهلي ولذلك سنبذل قصارى جهدنا ونعدهم بتقديم كل ما هو جيد أمام الزمالك فى نهائي الكأس".

وعبر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، عن حزنه بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة 25 من عمر الدوري، وقال، "النتيجة ليست في صالحنا وهو شيء يحزننا ويحزن الجماهير، ولكن نعدهم بالتحسن، والمباراة المقبلة أمام الزمالك نعدكم بتقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف، "بيراميدز كان الافضل واستحق الفوز، وكنا نخسر معظم الالتحامات وهذا بسبب ضغط المباريات، ولا يزال هنا أمل في المنافسة على لقب الدوري".

وتابع، "لا بد أن نحسن الأداء ونهتم باللاعبين الجاهزين، لدينا إصابات كثيرة، وعند عودتهم سيكون هناك منافسة داخلية وتلك المنافسة هي التي ستساهم في خلق حالة من التحسن".

واستطرد: "أنا حزين وكذلك اللاعبين، وما يحزنني أكثر هو غياب الأداء، وطبيعي عدم الفوز في كل المواجهات ولكن الأداء مطلوب، وأطمن الجماهير وأطالبهم بالهدوء خاصة أن الطريق ما زال طويلا، وسنرجع نثبت للعالم أننا فريق بطولات".

واختتم سواريز تصريحاته قائلا: "لو قارنا الأهلي في العام الماضي والوقت الحاضر سيتضح أن القوة تراجعت نسبيا، وعلى أن أدافع عن اللاعبين، والموضوع ليس كيف نبدأ ولكن كيف ننتهي، والوقت قليل جدًا حتى أُظهر بصمتي وأوصل للاعبين طريقتي".