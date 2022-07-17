شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. نصر على مدرب طائرة الترسانة: هوايتى مشاهدة الأفلام وبحب حميد الشاعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب نصر على رئيس جهاز الترسانة والمدير الفنى للفريق الأول.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

مشاهدة الأفلام الأجنبية.

بتدخل المطبخ؟

لا مليش فى المطبخ.

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

مفيش أى أكلة.

من نجمك المفضل؟

أحمد السقا.

من مطربك المفضل ؟

علاء عبد الخالق وحميد الشاعرى.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

عالم آثار.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

أحمد السقا.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.