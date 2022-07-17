شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز المتبقية فى الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.



الأهلى



الزمالك



بيراميدز

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي – الجونة السبت 24 يوليو

مصر المقاصة – الأهلي الثلاثاء 27 يوليو

الأهلي – فاركو الثلاثاء 2 أغسطس

السبت 6 أغسطس الاتحاد – الأهلي

الأربعاء 10 أغسطس الأهلي - المصري

السبت 20 أغسطس إيسترن كومباني - الأهلي

الثلاثاء 23 -24 أغسطس الأهلي - إنبي

الجمعة 26 -27 أغسطس طلائع الجيش – الأهلي

الاثنين 29-30 أغسطس الأهلي - سيراميكا

مباريات الزمالك المتبقية فى الدوري

الزمالك - سموحة الأحد 24 يوليو

فيوتشر - الزمالك الخميس 28 يوليو

الزمالك - بيراميدز الإثنين 1 أغسطس

الجونة - الزمالك الجمعة 5 أغسطس

الزمالك - مصر المقاصة الإثنين 8 أغسطس

فاركو - الزمالك الجمعة 19 أغسطس

الزمالك – الاتحاد 24-23 أغسطس

المصري - الزمالك 27-26 أغسطس

الزمالك - إيسترن كومباني 30-29 أغسطس

المباريات المتبقية لبيراميدز في الدوري

الإسماعيلي - 24 يوليو

البنك الأهلي - 27 يوليو

الزمالك - 1 أغسطس

المقاولون العرب - 6 أغسطس

غزل المحلة - 9 أغسطس

سموحة - 19 أغسطس

فيوتشر - 23 أغسطس

سيراميكا - 26 أغسطس

الجونة - 29 أغسطس.