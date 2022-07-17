شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد وأكرم يسرى وعلى زين وسيسة شعلة الفراعنة فى أمم أفريقيا لليد 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف منتخب مصر لكرة اليد تذكرة الوصول لنهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بعد الفوز على تونس فى نصف النهائى.

وشهد مشوار منتخب اليد للوصول إلى النهائى تألقاً ملحوظاً لعدد من اللاعبين، أبرزهم يحيى خالد المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى، والذى حصد لقب رجل المباراة مرتين أمام الجزائر فى ربع النهائى ثم تونس فى نصف النهائى.

كما تألق أيضاً فى هذه النسخة الحارس محمد على المنتقل من الدورى الفرنسى لاعب فى الدورى الإسباني بدءا من الموسم المقبل، ومعه على زين بطل دورى أبطال أوروبا المنتقل إلى دينامو بوخارست الروماني، فضلا عن أحمد هشام سيسة لاعب الأهلى الذى أصبح هداف الفراعنة فى الدور الأول.

وحقق منتخب مصر الفوز فى دور المجموعات على الكاميرون 40/17 ثم المغرب 36/21 و من بعدها الجزائر فى ربع النهائى 34/19 وأخيرا تونس بنتيجة 29/27 .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع الرأس الأخضر فى التاسعة مساء غد الاثنين فى مباراة النهائى بعد ضمان التأهل إلى بطولة العالم المقبلة.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

ويضم باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.