شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الثنائى محمد عصام ومحمد حسن للأدوار الإقصائية بسلاح الشيش لفردى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات دور المجموعات لمنافسات سلاح الشيش لفردي الرجال ببطولة العالم للسلاح المقامة فى مصر فى الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من الشهر الجاري. وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة فى مباريات فردي الرجال لسلاح الشيش كلا من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة ومحمد عصام ومحمد حسن.

وتأهل كل من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة مباشرة لدور الـ64 الرئيسي بسبب تواجدهما في قائمة أفضل 16 لاعبا بالبطولة ليتم إعفائهما من خوض منافسات دور المجموعات.

وضمن محمد عصام تأهله للأدوار الإقصائية بداية من دور الـ128 بعدما تأهل عن المجموعة رقم 20 بفوزه على بطلي جورجيا وسلوفاكيا، فيما خسر أمام أبطال بولندا وأوزباكستان وبريطانيا.

وفى المقابل، تمكن أيضا محمد حسن من التأهل للأدوار الإقصائية بعد فوزه بمجموعته الثامنة على كل من أبطال كرواتيا وإسبانيا وسنغافورة والكويت، بينما خسر من بطلي قبرص والبرتغال.

ومن المنتظر أن تستأنف اليوم باقي مباريات فردي الرجال لسلاح الشيش بداية من دور ال128 وحتى دور ال64 التمهيدي ، فيما تقام باقي المباريات من دور ال64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري.